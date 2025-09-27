SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Querido Luis, te vamos a extrañar. Un gran beso a Ale y familia, Ricardo y Celina Frers.

† OLAVIAGA, Luis M. - Jorge y Marta Insaurralde y sus hijos despiden con dolor a su gran amigo y acompañan con cariño a Alejandra y familia.

OLAVIAGA, Luis. - Sara C. C. de Ferrer Reyes y sus hijos acompañan con cariño a Marinés y los chicos.

† OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Sus amigos Silvia y Fernando Bóscolo despiden al querido amigo Luis y acompañan a Alejandra y familia en estos dolorosos momentos.

OLAVIAGA, Luis. - Eduardo Márquez y Clara Ferro Laplace despiden con profundo dolor a Gori y acompañan a Alejandra con sentido pesar.

