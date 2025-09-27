LA NACION

OLAVIAGA, Luis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Querido Luis, te vamos a extrañar. Un gran beso a Ale y familia, Ricardo y Celina Frers.

OLAVIAGA, Luis M. - Jorge y Marta Insaurralde y sus hijos despiden con dolor a su gran amigo y acompañan con cariño a Alejandra y familia.

OLAVIAGA, Luis. - Sara C. C. de Ferrer Reyes y sus hijos acompañan con cariño a Marinés y los chicos.

OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Sus amigos Silvia y Fernando Bóscolo despiden al querido amigo Luis y acompañan a Alejandra y familia en estos dolorosos momentos.

OLAVIAGA, Luis. - Eduardo Márquez y Clara Ferro Laplace despiden con profundo dolor a Gori y acompañan a Alejandra con sentido pesar.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI
    1

    El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan

  2. La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad
    2

    La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad

  3. La herramienta de IA que promete revolucionar el mundo laboral
    3

    “Aumentará un 327% en dos años”: la nueva herramienta de inteligencia artificial que promete revolucionar el trabajo

  4. La Justicia determinó la apertura del concurso preventivo de una de las mayores papeleras argentinas
    4

    Celulosa: la Justicia determinó la apertura del concurso preventivo

Cargando banners ...