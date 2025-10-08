SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ OLESKER, Susana, Z.L. - Rupert, Jane, Juliet Sword y Gustaf acompañan a Carolina y familia con sentido pesar en este triste momento.

✡ OLESKER, Susana, Z.L., falleció el 6 de Octubre de 2025. - Su hija Carolina Mintz, su yerno Roberto Matarazzo y nietos Clara y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre en nuestros corazones. El sepelio será hoy, de 9.30 a 12.30 hs., en el velatorio, partiendo de ahí al Cementerio Israelita de La Paz.

Aviso publicado en la edición impresa