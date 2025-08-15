1
OLIVERA DE OYHANARTE, María Del Pilar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar. - Betty Vaccaro y sus hijos Belén, Mercedes y Horacio Oyhanarte abrazan a Martín y a su familia con mucho cariño.
† OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar, q.e.p.d. - Sus amigos Miguel Angel y Mariana Prado despiden a Pili con tristeza y acompañan a Martín y a toda la familia con mucho cariño.
OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar, q.e.p.d. - El diputado y consejero de la magistratura de la nación, Dr. Álvaro González, y su equipo de trabajo expresan su más sentido pésame a su compañero Martín ante el fallecimiento de su madre y acompañan con cariño a su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli
- 4
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi