OLIVERA DE OYHANARTE, María Del Pilar

OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar. - Betty Vaccaro y sus hijos Belén, Mercedes y Horacio Oyhanarte abrazan a Martín y a su familia con mucho cariño.

OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar, q.e.p.d. - Sus amigos Miguel Angel y Mariana Prado despiden a Pili con tristeza y acompañan a Martín y a toda la familia con mucho cariño.

OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar, q.e.p.d. - El diputado y consejero de la magistratura de la nación, Dr. Álvaro González, y su equipo de trabajo expresan su más sentido pésame a su compañero Martín ante el fallecimiento de su madre y acompañan con cariño a su familia en este momento de dolor.

