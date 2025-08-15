SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - Ana Santamarina y sus hijos Richie y Francisca, Anita y Christian, Martu y Sven, Delfi y Alejo, Teode y Ezequiel, sus nietos, junto a Roberto Condomí Alcorta, despiden a Pili con mucho cariño y acompañan a Martín, Francisca, Richie y a toda la familia en este momento de tanta tristeza.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Manuel Aubone y María Masllorens acompañan a Martín y a todos los Oyhanarte en este difícil momento y piden una oración en su memoria.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada; sus hijos Eduardo y Astrid, Miguel y Marina, Ignacio y Sofía, Delfina y Alfonso, Alejandro y Rosario, Verónica y Esteban y sus nietos acompañan con tristeza a Martín e hijos y a los hermanos Olivera con cariño y oraciones.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Lucila Matarazzo y su hijo Chichilo y Angie despiden con tristeza a Pili y acompañan con gran cariño al Buho y a toda la familia Oyhanarte Olivera.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Julio César Crivelli y Ana Bustamante despiden a la querida y alegre Pili y acompañan a Martín (h.) y a Martín y a toda esa linda familia con muchísimo amor.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - M. Delia Facio y Miguel Etcheverrigaray y sus hijos Marcos, Noelle y Yann acompañan a Sofía y familia en este triste momento.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Jorge Martín Salimei y Magdalena Constanza Bonta de Salimei participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con muchísimo cariño a Martín, sus hijos y a toda la familia Oyhanarte en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Sus primos Olivera Padilla: padre Bernardo, Javier, Mercedes y Luis Dates, hijos y nietos despedimos a la querida Pili con el cariño de toda una vida y acompañamos a toda la familia en este triste momento con un fuerte abrazo y oraciones.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - Pascual y Elisa Urdapilleta e hijos despedimos con mucho dolor a la querida Pili y abrazamos a Martín y sus hijos.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - María Oyhanarte, sus hijos y nietos, en este momento tan triste abrazan con amor a su hermano Martín y a sus adorados hijos.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, falleció el 13-8-2025. - La Unión Vecinal de San Isidro Chico participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - Ramiro Argañaraz; sus hijos Milagros, Micaela, Ximena y Rafael acompañan a su familia en este triste momento.

† OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - Analuz, Felisa, Julito y Pato Elverdin e hijos despiden con profundo dolor a Pili y acompañan a Martín y a toda su familia. Gracias por estar siempre reina madre.

