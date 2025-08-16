LA NACION

OLIVERA DE OYHANARTE, Pilar

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - Alejandro Fargosi y Nieves Freixas, Johnny Scanlan y Fernanda Castellano Terz acompañan a Martín y a toda la familia con mucho cariño.

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Miguel, Emita y familia despiden a su querida amiga y acompañan a Martín y familia en este triste momento.

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar. - ¡Querida Pili, te vamos a extrañar! Tu protección, tus sabios consejos, tu sentido del humor. Nos consuela saber que, tras tu fructífera vida, tu poderoso espíritu ya debe estar disfrutando de la gloria infinita y que nos seguirás cuidando desde allá. Con el amor de siempre. Vicky Oyhanarte, Pablo, Francisco, Tomás y Milagros Gutiérrez Oyhanarte.

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, falleció el 13-8-2025. - Carlos Guerello y sus hijos Carolina, Sebastián, Federico y Agustín participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Pilar y acompañan con un fuerte abrazo a Martín y a todos sus hijos.

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Sus hermanos Picú, Fernán, Susanita, Rosario, María Jesús, Dolores, Domingo, Matty y sus hermanos políticos Joe y Gloria despiden a la querida Pili, agradeciendo por su vida, su ejemplo, su entereza y confiando en que hoy descansa en los brazos de Jesús, José y María.

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Acompañamos a todos los Olivera con muchísimo cariño. Antonio Uribelarrea y Malena Aubone de Uribelarrea.

OLIVERA de OYHANARTE, Pilar, q.e.p.d. - Gloria Esteves de Olivera y sus hijos Juan Martín y Elena Molinari, Candelaria, Francisco, Yaya y Sebastián Salvo despiden a Pili con cariño, agradecen su generosidad y ruegan oraciones en su memoria.

