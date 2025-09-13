LA NACION

OLLÉ, José Luis

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OLLÉ, José Luis. - Todos los integrantes del Estudio Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché acompañan a Julia en este triste momento.

OLLÉ, José Luis, q.e.p.d., 12-9-2025. - La camada de 1970 del St. John’s School acompaña con mucho cariño a Julie en este momento tan triste. José fue y será siempre una parte importante de nuestro grupo y lo extrañaremos.

OLLÉ, José Luis, q.e.p.d., 12-9-2025. - Jen y Daniel Feraud acompañan con mucha tristeza a Julie en este momento. José fue un gran amigo y muy creativo. Estará siempre con nosotros.

LA NACION
