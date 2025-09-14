1
OLLE, José Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
OLLE, José Luis. - Su mujer Julie; sus hermanos Mary, Javi y Ceci, Angie y Gon, Lucas y Bea y sus sobrinos siempre lo recordarán.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 3
Hígado graso: un cardiólogo reveló los dos estudios claves para detectar esta enfermedad que no duele
- 4
Francos dijo que fue “un error” nacionalizar las elecciones en la Provincia e insistió con la convocatoria a Macri