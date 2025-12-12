1
ONETO GAONA DE PERKINS, Magdalena (Malena)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena (Malena). - Fabián y Gabriela Prea junto a sus hijos y nietos despiden a Malena con mucho amor y acompañan a Malenita y a toda la familia con cariño.
