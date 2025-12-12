SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Manuela Guisasola Schoo, sus hijos Matías y María, Macarena Oneto Gaona y sus nietos te despiden con cariño, acompañando a los Perkins en su dolor.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens e hijos abrazan con enorme cariño a sus hijos, nietos y hermanos.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Despedimos a la queridísima Malena con enorme tristeza y acompañamos a sus hijos y nietos. Rosalía Cortés y Silvina Hojman Madanes.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Despedimos a la querida Malena con enorme tristeza y abrazamos fuerte a todos los Oneto Gaona y a los Perkins. Eddy, Tere e hijos.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Mónica y Jorge Aufiero participan con profundo dolor el fallecimiento de Malena, acompañan a su familia en estos tristes momentos y ruegan una oracion en su memoria.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Su consuegra Carmen Maciel de Irigoyen; sus hijos Carmen y Nicolás Perkins, Bernardo y Dolores Cabo, Inés y Martín Pourrain y Miguel y Sofía Lemos, y nietos, y Cecilia Maciel de Bosch acompañan con muchísimo cariño a Nico, Max, Male y Pato y a toda la familia Oneto Gaona y ruegan una oración por su alma.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Despedimos con enorme tristeza a nuestra querida amiga Malena y acompañamos a sus hijos y nietos en su dolor. Mariel y Norberto Morita.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Enrique Campos y Mercedes Larreta despiden con tristeza a la querida Malena y acompañan con mucho cariño a toda la familia.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Su ahijada Male Oneto Gaona, Santiago Gowland y sus hijos Gaia y Max la despiden con inmenso cariño y gratitud y acompañan a Nico, Max, Male y Pato en este momento de tanto dolor.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Sus primos Miguens, hijos y nietos, despiden con tristeza a la querida Malena y acompañan a Nico, Max, Malenita y Pato con oraciones y mucho cariño.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - La comisión directiva de AEDIN despide a una gran amiga y gran colaboradora de estos últimos 40 años. Recemos una linda oración por nuestra querida Malena.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Charlie Rohm, Victoria Campos de Rohm y familia despiden a una muy querida amiga, que recordarán siempre con gran alegría.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Sus primos Devoto Gaona la despiden con mucho cariño y oraciones. Acompañan a toda su familia en este momento.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Luis y Marcela, y Fernando Pereyra Iraola participan su fallecimiento y acompañan a María José y Adolfo en este triste momento.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Sus primos Carlos Alfredo y Tisha, Celia María y Julián, Cristina, Clara y Rafael y Claudia y Atilio despiden a la querida Malena con todo cariño.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Teresa Bulgheroni junto a sus hijos Marcos y Nunzia despiden con profunda tristeza a su querida amiga Malena y abrazan cariñosamente a su familia en este difícil momento. Descansa en paz, querida amiga.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Con gran pena despedimos a la querida Malena y abrazamos a sus hijos con gran afecto. Cynthia Perkins e hijas.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Socios, abogados y personal administrativo de Nicholson y Cano participan su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su hijo Nico y a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - José María Poirier y tus amigas del grupo de literatura: Teresa, Vally, Mercedes, Mónica, Irene, Albertina, Pelada, Barbie, Nina, Gemma, Gloria, María, Susana y Cecilia te despedimos con inmensa tristeza. Siempre estarás presente entre nosotros. Acompañamos a toda la querida familia con el cariño de siempre.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - El directorio de Supermercados La Anónima participa su fallecimiento y acompaña a Nicolás y a toda su familia en este triste momento.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Que brille para Male la luz que no tiene fin. Juan y Mercedes Schilling la despiden con tristeza, fuiste una gran persona y amiga. Acompañamos a los Perkins y Oneto Gaona, en especial a María Jose y Adolfo, y a esa gran familia de hijos y nietos que te van a extrañar siempre.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Yvonne Gibson de Perkins despide a Malena con pena y acompaña a sus hijos en su dolor.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Su cuñada Inés Estrada, sus hijos Fernando y Mercedes, Inesita, Pepe y María Perkins y nietos despiden a Malena con muchísimo cariño, acompañando a sus hijos y nietos en este triste momento y rogando una oración en su memoria.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - María y Freddy Nicholson y familia (as.) despiden a su querida amiga Malena. Estamos seguros que en el cielo ya estará haciendo alboroto.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria e hijos acompañan con mucho cariño y oraciones a Ana Inés, Viviana y a toda la familia Oneto.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Sara y Jorge Pereyra de Olazábal, sus hijos y nietas despiden a una amiga de toda la vida con inmenso cariño.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d., falleció el 10-12-2025. - Federico Braun y María Freixas despiden con gran tristeza a la adorable, divertida y querida Malena y acompañan con mucho cariño a sus hijos Nico y Carmen, Max, María, Malenita y Leandro, Patricio y María, a sus nietos y a todos los Oneto Gaona en este difícil momento.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - María y Luis Palma Cané despiden con profundo dolor a la querida Malena y acompañan con todo cariño a sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Difícil acostumbrarnos a la idea de despedirte, querida Male. Abrazamos a tus hijos Nicolás y Carmen, Max, Malenita y Leandro, Patricio y María Cantero, María Yarnoz y a todos tus nietos con gran cariño. ¡Cómo te vamos a extrañar! Mónica Mallo y Nicolás Robbio Pacheco.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Florencia y Eduardo Quinterno, Mercedes y Esteban Daireaux, Inés y Mariano Carricart, María y Segundo Pinto, Aurelia Loréfice, Cynthia Graf y Juan Steverlynck, Marcelo Martín y Ana Alianelli, Lara e Ignacio Santurio acompañan con inmenso cariño a Nico, Carmen y los chicos, rogando una oración por el eterno descanso de Malena.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Isa Listre, Teresa Gowland, Pela Herrero, Ceci Deyheralde, Silvia Perez San Martin, Hernán Tedin y Domingo Cullen despiden a Malena con mucha tristeza.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Te despedimos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar. Gemma y Freddie Micheli.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Barbie y Esteban Micheli y sus hijas Mora, Sofía y Guadalupe despiden a su querida Malena, agradecen los lindos momentos compartidos y acompañan a Nico, Max, Male, Pato, nietos y a toda la familia Oneto con mucho cariño.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Andy y Alejandra Perkins junto a nuestros hijos, nietos y tu ahijada Catalina te despedimos con inmenso cariño, recordando siempre los increíbles momentos compartidos con nosotros a lo largo de toda una vida.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - La Cañada S. A. y todo su personal despiden con mucho cariño a su vicepresidenta y agradecen su constante apoyo. Rogamos una oración en su memoria.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Carlos y Marie Bianchetti despiden a Malena con todo cariño y oraciones.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Carolina Duggan de Freyre, hijos y nietos despiden a la querida Malena con mucha tristeza y acompañan a Nico, Max, Malenita, Patricio y familias con el cariño de siempre.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Bárbara Insausti y sus hijos Ignacio y Mili, Barbie y Esteban, Angie y Miguel, Isidro y Karine y Loli despiden a Malena con infinita pena, abrazan a sus hijos, nietos y hermanos y rezan por su paz.

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Despedimos con mucho cariño a Malena y rezamos por su alma. Crisa y Cachorro Lago.

