1
ONETO GAONA, Magdalena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ONETO GAONA, Magdalena. - Las amigas de Male del Michael, Mechi Zavalia, Isa d’Ornellas, Isa Arzeno, Lu Lanusse, Maco Lizaso, Jose Otaola, Lu Bouillin, Mariana Di Ció, Tili Hunt, Sofi Galli, Vale Ayerza, Floppy Casano, Paquita de Tezanos Pinto, Barbie Arrieta, Silvina Bidabehere, Mili Loitegui, May Zamora, Vanya Silva, Clari Lenzi, Maco Olmos, Chivi Emery, Loli Sojo, Ale Menéndez y Poly Racana acompañan a su querida amiga y familia y agradecen haber conocido a la única e increíble Malena.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
- 3
El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
- 4
Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA