ONETO GAONA, Oscar
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Mara, tus hijos Regina y Quino, Chris y Pilar, y tus nietos Santos, Juanki, Bauti y Oli te despedimos, con profundo dolor, querido Ruso. Te vivimos con mucho cariño y te recordamos con aún más. Cuídanos siempre. La ceremonia de responso y posterior inhumación será hoy, a las 13, en el cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Oscar Ivanissevich y París Wilson acompañan con mucho cariño y oraciones a Mara e hijos.
† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Sus cuñados Enrique y Laura Crotto, José y Elisa Crotto, Miguel y Magdalena Crotto, Javier y Constanza Crotto, Ignacio y Ángeles Gándara, Isabel y Federico de Achával, Eduardo Crotto y Gonzalo Casatta, hijos y nietos despiden con mucha tristeza al Ruso y abrazan a toda la familia con el cariño de siempre.
