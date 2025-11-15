SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Mara, tus hijos Regina y Quino, Chris y Pilar, y tus nietos Santos, Juanki, Bauti y Oli te despedimos, con profundo dolor, querido Ruso. Te vivimos con mucho cariño y te recordamos con aún más. Cuídanos siempre. La ceremonia de responso y posterior inhumación será hoy, a las 13, en el cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Oscar Ivanissevich y París Wilson acompañan con mucho cariño y oraciones a Mara e hijos.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Sus cuñados Enrique y Laura Crotto, José y Elisa Crotto, Miguel y Magdalena Crotto, Javier y Constanza Crotto, Ignacio y Ángeles Gándara, Isabel y Federico de Achával, Eduardo Crotto y Gonzalo Casatta, hijos y nietos despiden con mucha tristeza al Ruso y abrazan a toda la familia con el cariño de siempre.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa