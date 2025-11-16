SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Ale, Ale G., Alejo, Faca, Fer, Gene, Juan, Lucas, Maxi, Ove, Rafa y Toto, junto a sus familias, despedimos al Ruso y acompañamos a Quino y toda su familia.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Sus primos Pourtalé: Carlos A. y Pisha Vivot, Celia María y Julián Gálvez, Cristina, Clara y Rafael Gandolfo, Claudia y Atilio Bodini acompañan a Marita y a todos los Oneto con el cariño de siempre.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Viviana y Alejandro Delfino con sus hijos Alejandro y Loly, Mariana y Francky, Alexia y Ricky junto a sus nietos despiden al querido Ruso y acompañan en sus oraciones a Marita, Regina y Quino.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Despedimos con mucha tristeza a Ruso y abrazamos a los Oneto Gaona con el cariño de siempre. Eddy, Tere y chicos.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Tus hermanos María José y Adolfo y sus hijos Adolfo y Maggie, Hna. Marina de Dios, Delfi y nietos despedimos al querido Ruso con tristeza y acompañamos a Mara, Regi y Cris, Quino y Pilar y familia con mucho cariño.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Tu hermana Ana Inés, sus hijos Patricio y Laura, Martín y Mariana, Diego y Lucila, y Ana Inés y Luis despiden con mucho cariño a el Ruso y acompañan a Marita, Regina y Quino en sus oraciones.

† ONETO GAONA, Oscar. - Jorge y Lucila Cichero despiden con profunda tristeza a su entrañable amigo Ruso y acompañan con mucho cariño a Marita, hijos, nietos y a toda la familia Oneto en estos momentos de dolor.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Querido Ruso, serán miles de recuerdos desde siempre. Te vamos a extrañar. Abrazamos con cariño a Marita, Regina, Quino y a todos los Oneto. Federico y Susana Belaustegui.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Mirta, Jesi, Roberto y directorio y personal de Romi Pack acompañan a Regina y familia en su dolor.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria e hijos acompañan con mucho cariño y oraciones a Ana Inés y toda la familia Oneto.

† ONETO GAONA, Oscar. - La Cañada S. A. y todo su personal despide a su presidente con mucho cariño y agradece todos los años de dedicación y compromiso.

† ONETO GAONA, Oscar. - Carlos y Marie Bianchetti despiden a Ruso con todo cariño y acompañan a su familia con sus oraciones.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d., falleció el 14-11-2025. - Sus amigos del Colegio Cardenal Newman, Federico Beláustegui, Miguel Ángel Cáceres, Carlos Campomar, Jorge Cardini, Carlos Castiglione, Carlos Debaisieux, Jorge Defferrari, Gerardo Domínguez, Ramón Duggan, José Escalante, Carlos Fernández, Mario Fernández Pico, Juan Eduardo Fleming, Francisco Garat, Gonzalo Goldaracena, Federico Lix Klett, Santiago Lynch, Santiago McCormick, José Martínez Ortiz, Ricardo Masllorens, Marcelo Méndez Huergo, Fernando Méndez Sarmiento, Martín Padró, Mariano Pinto, Eduardo Ramos, Diego Reynal, Carlos Toselli, Alfonso Trigo y Tapioca, lo despiden con inmenso cariño.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Mónica y Nicolás Robbio Pacheco acompañan a Marita, hijos, Malena y todos los Oneto Gaona con mucho cariño y oraciones.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Martín Videla Dorna y Florencia Perramon Dávalos de Videla Dorna con sus hijos Sofi y Pepo, Pilu y Quino, Bubi y Agus, Flori y Pachu, Meri y Mati acompañan al querido Quino, Marita, Regina y chicos con muchísimo cariño.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Agus y Chippy Breard; sus hijos Elisa, su ahijada, Dominique, Agus y Eugenio despiden al querido e inolvidable Ruso con mucho cariño y acompañan a Marita, Regina, Quino y sus familias con amor.

† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Isabel y Ricardo Masllorens, hijos y nietos acompañan a Marita y familia, despidiendo al querido Ruso con todo cariño y oraciones.

