LA NACION

ONETO GAONA, Oscar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Nora Mascarenhas acompaña con gran cariño a Ana Inés, Malena y María José.

ONETO GAONA, Oscar. - Alejandro (a.) y María José Massot despiden al Ruso con tristeza y acompañan a Marita y a sus hijos con oraciones y el cariño de toda una vida.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    2

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  3. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    3

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  4. Dakota Johnson, Emma Stone y los looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
    4

    En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar

Cargando banners ...