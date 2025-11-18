1
ONETO GAONA, Oscar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Nora Mascarenhas acompaña con gran cariño a Ana Inés, Malena y María José.
† ONETO GAONA, Oscar. - Alejandro (a.) y María José Massot despiden al Ruso con tristeza y acompañan a Marita y a sus hijos con oraciones y el cariño de toda una vida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 3
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 4
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar