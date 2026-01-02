SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ORBAN, Catalina. - Su marido Gustavo Iglesias y Flia. participan su fallecimiento con tristeza.

✝ ORBAN, Catalina, q.e.p.d., falleció el 1-1-2026. - Su madre Annie y Flia. participan con dolor su partida. Sus restos serán inhumados hoy, en el Jardín de Paz, a las 15.30.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa