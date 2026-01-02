1
ORBAN, Catalina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ORBAN, Catalina. - Su marido Gustavo Iglesias y Flia. participan su fallecimiento con tristeza.
✝ ORBAN, Catalina, q.e.p.d., falleció el 1-1-2026. - Su madre Annie y Flia. participan con dolor su partida. Sus restos serán inhumados hoy, en el Jardín de Paz, a las 15.30.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”
- 3
Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo
- 4
“Cuando el Lanín quiere que subas, subís”: dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen