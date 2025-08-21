SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto. - ¡Que gran odisea, COR! Con todo nuestro amor, Isabel, Sophia, Victoria y Chini.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Verónica Domínguez de Álzaga junto a Jus, Mia e Ina Davison acompañamos a Pia, Floren, Tato, Iván y a su amiga de toda la vida, Chini, y sus hijas Isa, Soph y Vic en este día tan triste. Abrazamos muy fuerte a toda la familia con muchísimo cariño.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto. - Con gran dolor y mucho amor, su hermana Laky y Carlos Díaz Usandivaras y familia lo despiden.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido padre Carlos Alberto Oris de Roa, quien falleció el 20 de agosto de 2025. Su vida estuvo marcada por grandes logros y el disfrute de viajes y sus lugares preferidos en el mundo. Lo recordaremos con muchísima gratitud, orgullo y un cariño infinito. Lo despedimos con el corazón lleno de recuerdos imborrables y un hasta luego. Sus hijos Juan Martín, Marina, Sarah, Iván, Verónica, Mercedes, Florencia y Pía, y su esposa María José. - Lazaro Costa, Tel. 4812-8040.

