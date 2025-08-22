SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d. - El directorio de Droguería del Sud S.A. y su personal participan su fallecimiento y acompañan al Sr. Fernando Oris de Roa en este triste momento.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Santiago Smith Estrada y Betina Etchegaray (ausentes), y sus hijos Alexia y Derek (ausente), participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos con cariño a Sari, Mawi y Juan Martin en este difícil momento.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d. - María Luisa, Lucila, Silvia y Marcela Macchiavello y sus hijos acompañan con mucho cariño a su hermano Fernando y a la familia Oris de Roa en su dolor.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Despido a un valioso colega y amigo. Mis condolencias a su mujer, hijos, nietos y a su hermano, el querido Fernando. Guillermo Carracedo.

† ORIS DE ROA, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Alfredo y Dolly Gusman despiden con dolor a Carlos, acompañando a su familia y elevando una oración en su memoria.

