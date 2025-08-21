ORIS DE ROA, Carlos
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ORIS DE ROA, Carlos. - Tus amigos del Circulo de Amigos, Elizalde Alejandro L. de, Fornieles Guillermo, Martín-Saravia Rodolfo, Anchorena Alejandro de, Dominguez Alzaga Máximo, Frers Ricardo, García Moritan Roberto, Vartparonian Jorge, Kenny Alejandro, Cornejo Juan Carlos, Tassara Jorge, Benvenuto Luis María, Zorraquin Rafael, Gruneisen Ricardo, Denegri Miguel, Lando Marcelo, Neuss Germán, Brea José, Pando Guillermo, Uribelarrea Santos, Duhau Enrique, Frers Rodolfo, Herrera Horacio, Sauze Miguel, Casal Johnny, Posse Luis, Cabrales Martín, Dumais Emilio, Imbellone Óscar, García Labougle Miguel, Noguera Félix, Méndez Tomás, Smith Estrada Enrique, Correas Franky, Benard Martín, Casares Hernán, Nelson Jean, Sarachaga Juan Antonio, Larreta Enrique y Carlisle Sam te despiden con el cariño de siempre y ruegan una oración en tu memoria.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Carolina y Enrique Smith Estrada, junto a sus hijos Caro, Isa y Harry acompañan a sus sobrinos y primos: Sari y Fernando Martínez Zuviria, Mawi y Charly Peña, Juani y Cata Brave, y sus nietos Elisa, Belisario, Silvestre y Delfín Peña, y sus familias, con mucho amor en la despedida de su querido padre Carlos. Ruegan por el eterno descanso de su alma y su reencuentro en el cielo. Misas, 19.30 hs., en San Martín de Tours.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Luis y Susana Posse (as.) y sus hijos despiden a su querido amigo Carlos y acompañan con todo cariño a Majo y a la familia Oris de Roa.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Acompañamos a Majo y familia en tan difícil momento. Un abrazo. Alfredo y Bettina Domenianni.
† ORIS DE ROA, Carlos A. - Alexia Oris de Roa y Federico Duran, sus hijos Valentina, Faustino y Ángeles despiden a su tío y acompañan a sus primos con mucho cariño.
† ORIS DE ROA, Carlos A., q.e.p.d. - Fernando y Mercedes Oris de Roa despiden a su hermano y acompañan con mucho cariño a sus sobrinos y a Majo.
† ORIS DE ROA, Carlos A. - Su sobrino Fernando Julio Oris de Roa y Bárbara Lan Duncan, junto con sus hijos Jazmín, Elena y Julio, despiden a su querido tío con cariño y acompañan a sus primos.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Alejandro L. y Cristina de Elizalde e hijos, despiden a su amigo Carlos con mucha tristeza y abrazan con inmenso cariño a Majo y su familia.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Ale y Juan E. de Lusarreta, Solo y Jorge Donadini, sus hijos y nietos, acompañan con amor a Majo y le piden a la Virgen que lo guarde a COR, bajo su manto milagroso.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Su mujer Majo, junto a sus hijos y nietos, despiden a COR con amor, agradeciendo su vida y las huellas que ha dejado en las suyas.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Asociación Argentina de Angus, comisión directiva y socios, lamentan su fallecimiento. Acompañan a su familia, hijos y amigos en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Charlie y Cecilia Massone, hijos y nietos, despiden con cariño a su entrañable amigo y acompañan a Majo y todos los Oris de Roa.
† ORIS de ROA, Carlos. - Querido amigo, te despedimos con amor. Que los ángeles te abracen fuerte. Nick y María Keglevich.
† ORIS de ROA, Carlos A., q.e.p.d. - Guillo Fornieles y Alejandra Calvo despiden con pena al querido Carlitos, recordando los tan lindos momentos compartidos. Acompañan a Majo y todos sus hijos, pidiendo oraciones en su memoria.
† ORIS de ROA, Carlos, q.e.p.d. - Ricardo e Isabel Frías con mucha tristeza despiden a su querido y viejo amigo Carlos, recordando los muchos momentos compartidos durante toda una vida, y abrazan con mucho cariño a Majo y a sus hijos.
† ORIS de ROA, Carlos. - Marcelo Landó y Victoria Anchorena despiden a Carlitos con mucha tristeza y acompañan a Majo y familia.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Fabiana y Máximo Félix Domínguez Álzaga acompañan a Majo con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
† ORIS de ROA, Carlos, q.e.p.d., 20-8-2025. - Familia Aresi acompaña a sus hijos y seres queridos. Siempre te llevaré en mi corazón como ese segundo padre que fuiste. Te voy a extrañar, Horacio.
† ORIS de ROA, Carlos, q.e.p.d. - Maricel y Guillermo Cerviño rezan por su alma y acompañan a Majo en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa