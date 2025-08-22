ORIS DE ROA, Carlos
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Nelly y José Antonio Buratovich unidos en el dolor, acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Sergio y Marina Pellecchi despiden a un gran amigo de toda la vida y abrazan a Majo y a toda la querida familia Oris De Roa con mucho amor.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Rodolfo y Susana Martin Saravia despiden a Carlos con cariño y acompañan a Majo en este triste momento.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Tus amigos del tenis; Anchorena Alejandro, Bollini Shaw Carlos, Braun Campos José, Carlisle Sam, Caro Álvaro, Dodero Alejandro, Fornieles Guillermo, Frers Ricardo, Garbarini Luis, García Labougle Miguel, Gowland Pablo, Guidotti Flavio, Lando Marcelo, Marín Fernando, Martin Saravia Rodolfo, Reynal Esteban, Tassara Jorge y Tosi Francisco, te despiden con mucho cariño.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Susana Etchegoyen Elía de Reta lo despide con tristeza y abraza a su familia.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Despedimos a Carlos y acompañamos a Majo con mucho cariño. Florencia y Pepe Brea.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo despiden con pena a su amigo y abrazan con inmenso cariño a Majo y su familia.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) despiden con mucha tristeza a Carlos y acompañan con mucho afecto a Majo y toda la familia Oris de Roa en estos momentos de dolor, rogando una oración en su memoria.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Jorge Demaria y Flia. despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo y acompañamos a Majo y demás deudos en este triste momento.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Bea y Aldo Fabbri y Ale Marino despiden a Carlos y acompañan con todo cariño a Majo y familia.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Jean y Gloria de Ganay e hijos acompañan a su querida Sarita en estos tristes momentos.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Ali Matarazzo, sus hijos y nietos acompañan a Mechi Ferro e hijos con mucho cariño.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Esteban Buratovich y familia lamentan el fallecimiento de Carlos y acompañan a Juani y familia en circunstancias tan dolorosas.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Alberto y Silvia Grimoldi lo despiden con enorme pena y acompañan con mucho cariño a su querida amiga Majo.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Tus hijos Floren y Roby, tus nietos Marcos y Cami, Meri e Inés y tus bisnietos Ian y Noa te despiden con mucho amor y ruegan una oración en tu memoria.
† ORIS DE ROA, Carlos. - La Flia. Gargantini despide a su amigo Carlos y acompaña a Majo en su dolor.
† ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Karl y Chichi Ostenrieder acompañan a Majo con muchísimo cariño y oraciones.
† ORIS DE ROA, Carlos. - La Mesa Te Acordas Hermano del club de tenis El Médano despide con tristeza a su querido amigo acompañando con mucho cariño a Majo, hijos y nietos.
† ORIS DE ROA, Carlos A. - Su sobrina Sofía Oris de Roa y Nicanor Cetra, junto con sus hijas Mercedes, Francisca, Elisa y Andina, despiden a Carlos con cariño y abrazan a Oddo en este triste momento.
ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d. - Querida Sari te acompañamos a vos y a toda tu familia en este doloroso momento. Te queremos mucho. Tus amigas: Sol Rossi, Caro Viola, Vicky Scalella, Mela Melhem, Clari Chediack, Cata Cavanagh, Clari Rasore, Loli Fernández, Luli Fernández, Maru Kaufer, Quecu Ferrari y Mana Muruzabal.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Carlos y Chuny Anzorreguy acompañan a Majo y toda su familia con cariño.
† ORIS DE ROA, Carlos. - Juan Vicente y Graciela Santa Cruz despiden a Carlos y acompañan a Majo y a sus hijos con todo cariño.
