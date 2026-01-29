SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OROMI ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Su mujer Mariana Sackmann, sus hijos Vito y Mati, sus nueras Flora Zavalia y Jose Gil y sus nietas Helu y Justi Oromí lo despiden con mucho cariño.

✝ OROMI ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Sus hermanos Emilio y Carmen, Ramón, Marcos y Soledad, Esteban y Paula, Ignacio y Eti, Santiago y Claudia, Marina, hijos y nietos despiden al querido Mariano con mucho cariño y buenos recuerdos. Fuiste un ejemplo de fortaleza y fe para toda la familia. Te despedimos hoy, a las 11, en el Jardín de Paz.

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Su hermano Esteban y Paula Duran, sus hijos Pauli y Javier Gorchs, Belén, Lucía, Esteban y Anita Paul, Agustín e Inés Piano y sus nietos Agustín, Elisa y Sofía Gorchs lo despiden al querido Mariano con mucho cariño y oraciones.

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano. - Sus primos Oromí Escalada Mackinnon despiden al cariñoso Mariano y acompañan a Mariana e hijos y a todos sus primos y familias con oraciones.

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Tus primos Anchorena Biaus y Flias. te despedimos con mucha tristeza y abrazamos a Mariana, Mati y Jose, Vito, nietas y a toda la Flia. Oromí con mucho cariño.

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano. - Manuel Durán y Angelica Etchebarne de Durán, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Esteban, Paula y toda su familia.

✝ OROMI ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Luis Sackmann Bengolea, sus hijos Marcelo, Yiyo y Silvia, Pedro y Nanina y Mariana junto a sus nietos y bisnietos acompañan y despiden al querido Mariano. Participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso.

