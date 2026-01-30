SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Su hermano Ramón; sus hijos Ramón y Kika, Catalina y Nicolás, Sofía y Nacho, sus nietos Antonia, Ramón, Bautista y Jacinta lo despiden a Mariano con mucho cariño.

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Carmen y Emilio, junto a sus hijos Emilito y Agus, Carmencita y Juanpe y Rochi despiden a su hermano con la certeza que ya goza de la paz del Señor y acompañan a Mariana, Mati y Jóse, y Vito y Flora con cariño.

✝ OROMI ESCALADA, Mariano. - Con admiración y fe lo despide su primo Padre Alberto Espezel.

✝ OROMÍ ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Su madrina Marta Biaus de Cornejo, hijos y nietas lo despiden con oraciones y acompañan a Mariana y los chicos con cariño.

✝ OROMI ESCALADA, Mariano. - Lartirigoyen & Oromi S.A y su equipo acompañan a Ignacio y a su familia en este momento.

✝ OROMI ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz despiden a Mariano con muchos buenos recuerdos y acompañan a Esteban y Paula, y a su mujer e hijos y demás hermanos con gran cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa