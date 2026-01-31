LA NACION

OROMI ESCALADA, Mariano

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OROMI ESCALADA, Mariano. - Sus primos Biaus Zalabardo despiden con mucho cariño al querido Mariano, destacando su incansable espíritu de lucha. Acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Que descanses en paz.

OROMÍ ESCALADA, Mariano, q.e.p.d. - Juan Navarro acompaña a la querida familia de tantos años y despide a Mariano con gran tristeza.

