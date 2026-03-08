SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ORTIZ de MARTINANGELI, Nélida, q.e.p.d., partió a la casa del Señor, en Quilmes, el 6-3-2026. - Sus hijos Analía, Carlos y Pablo, todos sus nietos, bisnietas, hijas e hijos políticos y toda la Pquia. San José de Quilmes, en especial el párroco Norberto Rumbo, la despiden con mucho amor. Su honestidad y bondad quedarán siempre entre nosotros, con el convencimiento que ya se encuentra en paz junto a su amado Hilario Lino.

