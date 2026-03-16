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ORTIZ, Roberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ORTIZ de ZÁRATE, Roberto, q.e.p.d., falleció el 15-3-2026. - Ana Lavarello y Adalsio Taboada, Liliana Lavarello y Jonio González Cofreces, sus sobrinos Majo y Patricio participan su fallecimiento con profunda tristeza. Acompañamos a Nenina, Tomás y demás familiares. Agradecemos oraciones en su querida memoria. Invitamos a despedirlo hoy, a las 16, en Parque Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
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