ORTIZ, Roberto,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ORTIZ de ZÁRATE, Roberto, q.e.p.d., falleció el 15-3-2026. - Ana Lavarello y Adalsio Taboada, Liliana Lavarello y Jonio González Cofreces, sus sobrinos Majo y Patricio participan su fallecimiento con profunda tristeza. Acompañamos a Nenina, Tomás y demás familiares. Agradecemos oraciones en su querida memoria. Invitamos a despedirlo hoy, a las 16, en Parque Memorial.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa