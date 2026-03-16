LA NACION

ORTIZ, Roberto,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ORTIZ de ZÁRATE, Roberto, q.e.p.d., falleció el 15-3-2026. - Ana Lavarello y Adalsio Taboada, Liliana Lavarello y Jonio González Cofreces, sus sobrinos Majo y Patricio participan su fallecimiento con profunda tristeza. Acompañamos a Nenina, Tomás y demás familiares. Agradecemos oraciones en su querida memoria. Invitamos a despedirlo hoy, a las 16, en Parque Memorial.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué es el referéndum, cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar
    1

    Ciudadanía italiana: qué es el referéndum, cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar

  2. A pedido de los vecinos, la Justicia frenó nuevas habilitaciones comerciales en una elegante zona residencial
    2

    Ciudad: a pedido de los vecinos, la Justicia frenó nuevas habilitaciones comerciales en una elegante zona residencial

  3. Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional
    3

    Incomodidad en la Casa Rosada: Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional

  4. Los mejores looks y todo lo que pasó en la alfombra roja
    4

    Premios Oscar 2026: los mejores looks y todo lo que pasó en la alfombra roja