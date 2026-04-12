SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ORÚE, Josefina Hernández Etcheto de, q.e.p.d. - Francisco Martínez Cafferata y Josefina Bilbao despiden a Pipina con cariño y acompañan a Gloria y a todos los Orúe con oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa