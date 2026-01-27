SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OTAMENDI, Aurora, q.e.p.d., falleció el 26-1-2026. - Sus primos Baby, Mónica, Roberto, Miguel, Jorge y Eduardo Schamun Duane rezan por su memoria y acompañan en su dolor a sus hijos y a su hermano Alfi.

Avisos fúnebres

