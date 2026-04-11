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OTEGUI, María Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
OTEGUI, María Elena q.e.p.d. - Con profundo pesar despedimos a la Dra. María Elena Otegui. Desde Bayer acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Destacamos su valioso aporte al conocimiento y al desarrollo del cultivo de maíz en Argentina, y su generosa colaboración a lo largo de los años. Su profesionalismo y calidez permanecerán en nuestro recuerdo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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