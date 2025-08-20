SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OTTOLENGHI, Juan Carlos. - Mike Caló e hijos acompañan a May y familia con mucho cariño, sabiendo que Juan Carlos su fue rodeado de mucho amor.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Tus hermanos José y Florencia Bonorino, hijos y nietos te despiden recordando siempre tu alegría por festejar la vida, abrazan a Mónica, sus hijos, nietos y bisnietos, ruegan por el eterno descanso de su alma.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Su hermana Inés Mollard de Rohde (a.) hijos y nietos lo recuerdan y acompañan a Mónica y a toda la familia en estos momentos de dolor.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Querida Mónica te abrazo muy fuerte junto a toda tu familia recordando y agradeciendo momentos compartidos. Pampa Bonorino.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos. - Su consuegra Inés Ovejero de Vedia e hijos acompañan con cariño a Mónica, Vicky y familia.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos. - Tus amigos Mónica y Roberto Celentano, Mónica y Guillermo Arteta y León Turjanski te despiden afectuosamente y acompañan a tu familia en su dolor.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Víctor y Beatriz García Laredo, hijos y nietos acompañan a Mónica y a sus hijos con mucho cariño.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-8-2025. - Carlos Ernesto Ure y Patricia Mancini, Jorge Alberto Ure y Carmen Salto y sus hijos Carlos Santiago, Lucrecia, Mariano, Enriqueta, Luciano y Nils Ure participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querido primo mayor y ruegan una oración en su memoria.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos. - Su mujer Mónica Mollard de Ottolenghi; sus hijos Pauli y Cristián, Juan y Feli, May y Mike, Vicky y José, Moni y Rodrigo, Pachu y Gus; sus 22 nietos y 4 bisnietos despiden a Juan Carlos, que partió a la casa del Padre, agradeciendo su vida y la huella indeleble que dejó en las nuestras. Lo despedimos hoy, a las 15, en el Memorial.

