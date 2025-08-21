LA NACION

OTTOLENGHI, Juan Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Querido Topo, Ramiro con Daniel, Silvina, Hernán y Gloria te abrazan fuerte.

OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Sus compañeros del Colegio Nacional Sarmiento lo despiden con todo cariño, acompañan a Mónica y familia y elevan una oración en su memoria.

OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-8-2025. - Grupo Bridas participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento tan doloroso.

OTTOLENGHI, Juan Carlos. - Sus hermanos Eugenio y Leticia, Eduardo; sus sobrinos Eugenio, Martina y sus sobrinos nietos, despiden a Juan Carlos amorosamente.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    2

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

  3. Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes
    3

    Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes

  4. Cómo fueron los gravísimos incidentes que forzaron la suspensión de Independiente vs. U. de Chile
    4

    Independiente vs. Universidad de Chile: se suspendió el partido por incidentes entre los hinchas

Cargando banners ...