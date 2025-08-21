SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Querido Topo, Ramiro con Daniel, Silvina, Hernán y Gloria te abrazan fuerte.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Sus compañeros del Colegio Nacional Sarmiento lo despiden con todo cariño, acompañan a Mónica y familia y elevan una oración en su memoria.

† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-8-2025. - Grupo Bridas participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento tan doloroso.

OTTOLENGHI, Juan Carlos. - Sus hermanos Eugenio y Leticia, Eduardo; sus sobrinos Eugenio, Martina y sus sobrinos nietos, despiden a Juan Carlos amorosamente.

