OTTOLENGHI, Juan Carlos
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-8-2025. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.
