† OTTOLENGHI, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-8-2025. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Zsolt Agardy, Ubaldo Aguirre, Roberto Arana, Luis Bameule, Adalberto Z. Barbosa, Carlos Bastanchuri, Eduardo Becher, Enrique Behrend, Josué Berman, Marcos Bertin, Luis Betnaza, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Daniel Charles, Guillermo Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Julián de Diego, Félix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Daniel Féraud, Norberto Frigerio, Adelmo Gabbi, Juan Gear, Jorge González Zuelgaray, Juan José Guaresti (n.), Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Roland Koller, Héctor Laurence, Juan E. Llamazares, Daniel Llambías, Pedro Lylyk, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, Eduardo Moore, Julio Naveyra, Juan Javier Negri, Miguel O’Farrell, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Alfredo Rodríguez, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Juan Vicente Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio Varela y Aldo Vizcaino participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

