OTTONELLO DE SCHILD, Cecilia Inés

OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Tu amiga de toda la vida, Griselda Ferronato de Garfunkel te despide con profundo dolor, ruega una oración en tu memoria y acompaña con todo su cariño a Norbi, Coni y Matías.

OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Griselda, Andrés Garfunkel, sus hijos y nietos participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Ceci. Acompañan con amor a Norbi, Coni y Matías.

OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés. - Jorge Abitboul y Teresa despiden con profunda tristeza a Cecilia y acompañan a Norberto y familia en este difÍcil momento.

OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Con profundo dolor te despedimos. Tu esposo Norberto, tus hijos Matías y Coni. Fuiste un ser lleno de amor y bondad.

