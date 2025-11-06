OTTONELLO DE SCHILD, Cecilia Inés
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Tu amiga de toda la vida, Griselda Ferronato de Garfunkel te despide con profundo dolor, ruega una oración en tu memoria y acompaña con todo su cariño a Norbi, Coni y Matías.
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Griselda, Andrés Garfunkel, sus hijos y nietos participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Ceci. Acompañan con amor a Norbi, Coni y Matías.
OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés. - Jorge Abitboul y Teresa despiden con profunda tristeza a Cecilia y acompañan a Norberto y familia en este difÍcil momento.
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Con profundo dolor te despedimos. Tu esposo Norberto, tus hijos Matías y Coni. Fuiste un ser lleno de amor y bondad.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 3
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 4
La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei