OTTONELLO DE SCHILD, Cecilia Inés
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés. - Beatriz y Guillermo Blanco te vamos a recordar siempre y acompañamos con todo cariño a nuestro querido amigo Norberto.
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Loni y Renato Montefiore despiden con tristeza a Cecilia y acompañan con afecto a Norbi en este día de dolor.
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia Inés, q.e.p.d. - Su papá Jorge, Guillermo y Laura, Pablo y Francisco elevan una oración para el eterno descanso de Cecilia.
LA NACION
