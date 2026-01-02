LA NACION

OUTEIRAL, Carlos A.,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OUTEIRAL, Carlos A., q.e.p.d. - Manuel y Susana Ramos Mejía y sus hijos; Victoria y Federico y sus nietos despiden con mucha tristeza a Carlos, que más que un consuegro siempre fue un amigo. Acompañamos a Marta, a los hijos, nietos y bisnietos.

OUTEIRAL, Carlos, q.e.p.d. - Norma y Alberto Dumont junto a su familia despiden al querido amigo y acompañan a Marta y a toda su familia en estos momentos de dolor.

OUTEIRAL, Carlos, q.e.p.d. - Ana M. de Suárez, Juliana, María José y Héctor acompañan a Marta y familia con mucho cariño.

OUTEIRAL, Carlos A., q.e.p.d., volvió a la casa del Señor el 30 de diciembre de 2025. - Carlos R. Mackinlay junto con Gloria, hijos y nietos participan su fallecimiento y abrazan a Andrés, sus hermanos y a Marta, en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Está en Netflix, arrasa y es ideal para maratonear en el inicio de 2026
    1

    Está en Netflix, arrasa y es ideal para maratonear en el inicio de 2026

  2. El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”
    2

    El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”

  3. El mensaje de una madre desesperada que busca a su hijo de 16 años y el golfista italiano que murió
    3

    Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo

  4. Dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen
    4

    “Cuando el Lanín quiere que subas, subís”: dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen

Cargando banners ...