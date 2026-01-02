OUTEIRAL, Carlos A.,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ OUTEIRAL, Carlos A., q.e.p.d. - Manuel y Susana Ramos Mejía y sus hijos; Victoria y Federico y sus nietos despiden con mucha tristeza a Carlos, que más que un consuegro siempre fue un amigo. Acompañamos a Marta, a los hijos, nietos y bisnietos.
✝ OUTEIRAL, Carlos, q.e.p.d. - Norma y Alberto Dumont junto a su familia despiden al querido amigo y acompañan a Marta y a toda su familia en estos momentos de dolor.
✝ OUTEIRAL, Carlos, q.e.p.d. - Ana M. de Suárez, Juliana, María José y Héctor acompañan a Marta y familia con mucho cariño.
✝ OUTEIRAL, Carlos A., q.e.p.d., volvió a la casa del Señor el 30 de diciembre de 2025. - Carlos R. Mackinlay junto con Gloria, hijos y nietos participan su fallecimiento y abrazan a Andrés, sus hermanos y a Marta, en este triste momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
