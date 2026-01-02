SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OUTEIRAL, Carlos Alberto, q.e.p.d. Su mujer Marta Iglesias; sus hijos: Belén, Javier, Andrés, María Marta y Agustín, sus yernos: Claudio y Santiago, sus nueras: Mariel y Gloria; sus nietos: Camila, Agustina, Rocío, Guadalupe, Joaquín, Micaela, Gonzalo, Francisco, Carolina, Milagros, Sol, Luca, Matías, Santiago, Felipe, Facundo y Tomás y sus bisnietos: Mateo, Bruno, Bianca y Cruz con mucho amor despedimos a una persona increíble como esposo, padre, abuelo y bisabuelo que nos ha dejado junto a Marta una hermosa familia.

✝ OUTEIRAL, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Su mujer Marta Iglesias, con todo el amor de una vida juntos, lo despide con profundo dolor. Que Dios te reciba con los brazos abiertos como vos te lo mereces. ¡Siempre estarás en mi corazón, besos al cielo! El entierro será hoy, a las 11, en Parque Memorial de Pilar.

✝ OUTEIRAL, Carlos Alberto, q.e.p.d. El directorio y el personal de Mercoplast participan con profundo dolor el fallecimiento de su fundador y ruegan una oración en su memoria

