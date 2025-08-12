SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OYHANARTE del CARRIL, Horacio Alejandro, escribano, q.e.p.d., La Escribanía Oyhanarte y todo su personal participa su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

† OYHANARTE del CARRIL, Horacio Alejandro, escribano, q.e.p.d., falleció el 11-8-2025. - Sus hijos María Belén, Mercedes y Patricio Herrán, Horacio A. (h.) y sus nietos Tomás y Belén Astelarra y Joaquín y Maite Herrán lo despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en su querida memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

