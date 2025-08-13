SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OYHANARTE del CARRIL, Horacio Alejandro. - Sus nietos Tomás Astelarra y Dolores Beguerie; Belén Astelarra y Paul Schindler; Joaquín Herrán e Inés Szoke y Maite Herrán y Gonzalo Berasaluce despiden a su querido Abo con mucho cariño.

OYHANARTE del CARRIL, Horacio Alejandro. - Zenon Ceballos despide con dolor a su querido amigo Horacio.

