OYHANARTE DEL CARRIL, Horacio Alejandro
† OYHANARTE del CARRIL, Horacio Alejandro. - Sus nietos Tomás Astelarra y Dolores Beguerie; Belén Astelarra y Paul Schindler; Joaquín Herrán e Inés Szoke y Maite Herrán y Gonzalo Berasaluce despiden a su querido Abo con mucho cariño.
OYHANARTE del CARRIL, Horacio Alejandro. - Zenon Ceballos despide con dolor a su querido amigo Horacio.
