OYHANARTE, Horacio A.
† OYHANARTE, Horacio A., q.e.p.d., falleció el 10-8-2025. - Sus amigos del Jockey Club. Alberto Benchaya, Roberto Condomí Alcorta, Miguel A. Denegri, Pablo Larralde, Horacio Luchia Puig, Enrique Madero, Fernan Olivera, Enrique Sívori y Jorge Sívori participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
