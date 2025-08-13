1
OYHANARTE, Horacio Alejandro
OYHANARTE, Horacio Alejandro, q.e.p.d., falleció el 11-8-2025. - En este día triste, tu compañera de tantos años Graciela Nobilo y mi hija Victoria Ratier te despedimos con el amor y la certeza de que estarás alegrando el cielo tal como lo has hecho aquí junto a todos nosotros. Así te recordaremos.
† OYHANARTE, Horacio Alejandro, q.e.p.d. - Mar del Plata Golf Club participa su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.
