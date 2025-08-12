1
OYHANARTE, Horacio
† OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Martín Cabrales abraza con todo cariño a Belén, Mercedes y Horacio, rogando oraciones en su querida memoria.
† OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Alejandro Fargosi y Nieves Freixas, Johnny Scanlan y Fernanda Castellano acompañan a Belén con mucho cariño.
OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Querido primo, te despedimos con enorme tristeza. Siempre estarás en nuestros corazones. Mario y Marta Oyhanarte.
† OYHANARTE, Horacio. - Con profundo dolor, despedimos con gran tristeza a una gran persona que dejará huellas imborrables en nuestro corazón. Silvio Fiorito y familia.
