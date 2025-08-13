OYHANARTE, Horacio
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Roberto Blanco y Marta Guardo lo despiden con inmenso cariño.
OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Lilita Carrio, Isabel Socas Alvear, Blanca Massolo, Guillermo Coto y la Coalición Cívica participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Graciela en este doloroso momento.
† OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Andrés Cusi acompaña muy afectuosamente a sus hijos Belén, Mercedes y Horacio (h.), junto a sus respectivas familias, pidiendo una oración por el descanso de su alma.
† OYHANARTE, Horacio, q.e.p.d. - Martín y Pilar Oyhanarte y familia despiden a Horacito, agradeciéndole tantos momentos de alegría compartida.
† OYHANARTE, Horacio A., q.e.p.d. - Hilda Losada acompaña a Belén y a toda la familia en este triste momento.
OYHANARTE, Horacio. - Celia Rial y Marisa Burghardt acompañan a con mucho cariño a Graciela en tan triste momento.
† OYHANARTE, Horacio. - Enrique y Jorge Sivori despiden con gran tristeza a un amigo y acompañan a Belén y Mercedes en su dolor.
† OYHANARTE, Horacio. - Jorge y Maria Marta Sempé, Agustín y Claudia Buffo acompañan a sus hijos Belen, Mercedes, Horacio, y a sus nietos, rogando una oración en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
- 3
Tiene ELA: el conmovedor testimonio de un ingeniero agrónomo que, pese a la adversidad, busca que más jóvenes sigan esta profesión
- 4
La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado