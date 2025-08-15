SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - ¡La mejor! Claudia Edo; sus hijos Juan Cruz, Sole, Mery, Vicky y Chino Roldán y sus familias abrazan a los Oyhanarte y Olivera y despiden a Pili con mucho amor.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Celina y Mito agradecen tantos años de amistad compartida y acompañan con todo cariño a Martín y sus hijos.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Marcelo Aubone e Inés López Saubidet y sus hijos Piti y Victoria, Rafa y Ana, Lolo y María, Adrián y Paula, Fede y María y sus nietos despiden a la querida Pili y acompañan con oraciones a Martín y a los chicos.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - José y Carolina Macera despiden a la adorable Pili y acompañan a Martin con mucho cariño.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Sus amigos del Champagnat 68B abrazan al querido Martín y a toda su familia en este triste momento. Rezamos por el alma de Pilar.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Alberto San Miguel, Dolores de la Bouillerie de San Miguel; sus hijos Martina, Alberto y Alejandro y sus nietos acompañamos a las familias Olivera y Oyhanarte con mucho cariño.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Martín y Angélica Passerieu, hijos y nietos despedimos a Pili, nuestra amiga y compañera de la vida, acompañando a Martín y los chicos.

