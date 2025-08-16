SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OYHANARTE, Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Eduardo G. Stambuk, María Erausquin de Stambuk, sus hijos Iván y Mercedes Luna, Eduardo, María y Alejandro Butler y nietos despiden a la inigualable Pili y acompañan al querido Martín y a sus hijos Martín y Lucía, Sofía y Marcos, Julio, Rosario y Alejandro, Francisca y Ricardo, Laura y Pedro y Juan en este triste momento. Pili seguirá siempre entre nosotros.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Eduardo G. Stambuk y María Erausquin de Stambuk y familia acompañan a sus hermanos Picu, Gorda, Negra, Búho, Muli, Domingo, Lola y Matty y ruegan una oración en su memoria.

OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Antonio Anasagasti despide a su amiga Pili y abraza a los Oyhanarte y Olivera.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Guillermo y Marta Ayerza de Chillado Biaus (as.), hijo y nietos ruegan una oración por su memoria, acompañando a Martín y a los chicos en este momento.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Los Obarrio Corvalan despiden a Pili con profunda tristeza.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Stella Benegas despide con tristeza a Pili y abraza a toda su familia.

Aviso publicado en la edición impresa