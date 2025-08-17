SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OYHANARTE, Pilar Olivera de. - Alejandro y Ángeles Wernicke ruegan una oración en memoria de Pilar y abrazan con mucho cariño a los Olivera y Oyhanarte.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Juan Scoufalos, María Padilla de Scoufalos, sus hijos Juana, Pablo y Martin despiden a su querida Pili y abrazan a Martín y familia en este triste momento.

† OYHANARTE, Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Nadine Stambuk, sus hijos Nadine, Lucia y Patricio Cueto Rua despiden a la irremplazable Pili, que brindó su amistad incondicional, con profunda gratitud y esperanza cristiana, acompañando a Martin, hijos y nietos y a la familia Olivera en este doloroso momento.

