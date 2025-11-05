SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PACHECO, María Palacio Posse de. - Oscar y Adriana Laje Poviña y sus hijos Gonzalo y Diego despiden a Cuqui con gran tristeza y cariño de toda una vida.

† PACHECO, María Palacio Posse de. - Gonzalo Laje Rivademar (a.) y Flia. comparten este tristísimo momento con Ángel y Mercedes por la partida de la muy querida Cuqui y hacen presencia, aunque no física, para compartir tan inmenso dolor.

† PACHECO, María Palacio Posse de, q.e.p.d. - Sus cuñados Dolores Pacheco y Augusto Dellepiane, su hija María Martini y Félix Sammartino despiden a la querida Cuki con tristeza y acompañan con cariño a Mercedes y Ángel.

† PACHECO, María Palacio Posse de, q.e.p.d. - Rita Pacheco, sus hijos Marcos, Odile, Santiago y Fernando Capdepont, nueras y nietos despiden a Cuki con tristeza y acompañan a Mercedes y Ángel con inmenso cariño.

† PACHECO, María Palacio Posse de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Marcos, Odile, Santiago y Fernando Capdepont, Paola Pacheco, y María Martini despiden a su tía Cuki con tristeza y acompañan a Mercedes y Ángel en este difícil momento.

