LA NACION

PACHECO, María Palacio Posse De

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PACHECO, María Palacio Posse de. - Oscar y Adriana Laje Poviña y sus hijos Gonzalo y Diego despiden a Cuqui con gran tristeza y cariño de toda una vida.

PACHECO, María Palacio Posse de. - Gonzalo Laje Rivademar (a.) y Flia. comparten este tristísimo momento con Ángel y Mercedes por la partida de la muy querida Cuqui y hacen presencia, aunque no física, para compartir tan inmenso dolor.

PACHECO, María Palacio Posse de, q.e.p.d. - Sus cuñados Dolores Pacheco y Augusto Dellepiane, su hija María Martini y Félix Sammartino despiden a la querida Cuki con tristeza y acompañan con cariño a Mercedes y Ángel.

PACHECO, María Palacio Posse de, q.e.p.d. - Rita Pacheco, sus hijos Marcos, Odile, Santiago y Fernando Capdepont, nueras y nietos despiden a Cuki con tristeza y acompañan a Mercedes y Ángel con inmenso cariño.

PACHECO, María Palacio Posse de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Marcos, Odile, Santiago y Fernando Capdepont, Paola Pacheco, y María Martini despiden a su tía Cuki con tristeza y acompañan a Mercedes y Ángel en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso
    1

    El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso

  2. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    2

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

  3. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    3

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  4. La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
    4

    La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros

Cargando banners ...