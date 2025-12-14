1
PACHECO, Sara J. Aybar De
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PACHECO, Sara J. Aybar de, q.e.p.d., falleció el 10-12-2025. - Sus hermanos Adolfo, Georgina y Jorge Ignacio y sus sobrinos y nietos la despedimos con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
