1
PADILLA, Alina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PADILLA, Alina. - Ramón Paz Posse, Eugenia García Hamilton y familia despiden con tristeza desde Tucumán a su querida Alina.
† PADILLA, Alina. - Te despedimos con todo cariño. Tus primos Constanza, Inés, Santiago, María y Luis Padilla.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 3
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 4
La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei