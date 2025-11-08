SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PADILLA de BALLESTER, Alina, q.e.p.d. - Fernando y Paula Saenz Valiente, sus hijos Paulita, Catalina, Fernando y Gerónimo, despedimos a Alina con mucha tristeza. Gracias por tantos momentos lindos vividos. Te vamos a extrañar.

† PADILLA de BALLESTER, Alina, q.e.p.d. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa