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PADILLA, Ioana Mercedes

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PADILLA, Ioana Mercedes. - Marianne May de Padilla; sus hijos Miguel, Santiago, Mariana y Margarita y familia despiden a Ioana con profundo pesar y acompañan a Eduardo, Verónica e hijos en este triste momento.

PADILLA, Ioana Mercedes. - Paolo y Javiera Alliata di Montereale con su hijo Marco Aurelio acompañan a Francesco, Chiara y a toda la familia Padilla en este triste momento, en el recuerdo de Ioana.

PADILLA, Ioana Mercedes. - Las hermanas Achaval: Marina, Isabel y Sofía, junto a Francesco Genuardi y Cecilia Duhau acompañamos a Verónica y sus sobrinos en su dolor y pedimos una oración en su memoria.

PADILLA, Ioana Mercedes, q.e.p.d. - Oscar Montero te despide con tristeza y acompaña a tu hermana Vera y tus hijos Francesco, Chiara, Alessandro e Isabella en su dolor.

Avisos fúnebres
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