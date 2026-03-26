SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PADILLA, Ioana, q.e.p.d. - Alex, Isabella, Alessandro, Chiara y Francesco participan su partida con profundo dolor y la despiden con amor, gratitud y humor por su vida, recordando su fortaleza y entrega incondicional. Gracias por tanto. Siempre estarás en nuestros corazones.

✝ PADILLA, Ioana. - Su primo Alejandro Kenny, junto a sus hijos Vicente, Alfredo, Eugenia y Sebastián la despiden con enorme tristeza

✝ PADILLA, Ioana M. q.e.p.d., Mecha Suaya Laprida de Miguens, hijos y nietos, con infinita tristeza y el cariño de toda una vida, abrazan a Eduardo; a sus hijos; a Vera, Riki y Luisa y sus familias

✝ PADILLA, Ioana. - Querida Ioana, acompañamos con cariño a Alec, Vera y a todos los chicos. Isabel y Amadeo Quiroga.

✝ PADILLA, Ioana, q.e.p.d. - Inés Padilla, Gonzalo, Javier y Stella, Juana y Ariel; Josefina y Jerónimo Ramos Mejía; Renata, Felipe, Cande, Benja, Valentina, Uma y Mila despiden a la queridísima Iogui, a quien recordarán siempre con mucho cariño, acompañando a Uncle Edward, Vera, Francesco, Chiara, Alessandro e Isabella en este momento tan doloroso.

✝ PADILLA, Ioana, q.e.p.d., falleció el 25-3-2026. - Luis Parenti y Dominique Biquard lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Iogui y acompañan con gran cariño a toda la familia, especialmente a su hermana Vera.

✝ PADILLA, Ioana, q.e.p.d. - Mercedes Miguens, Fredy Güiraldes junto a Mercedes, Jepe, Carmen, Lucía (a.), hijos políticos y nietos abrazan con enorme cariño y pena a su padre y sus hermanos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa