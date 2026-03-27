SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PADILLA, Ioana. - Sus primos Quirno: Carlos Alfredo y Ana, Clarita y Basilio, Teresa y Diego comparten el dolor del entrañable Eduardo y abrazan a la familia.

✝ PADILLA, Ioana. - Tito y Patricia Quirno acompañan a Eduardo, su primo hermano y amigo de la infancia y a Verónica con muchísimo cariño.

✝ PADILLA, Ioana, q.e.p.d. - Sus primos Santiago y Elena Kenny de Basavilbaso, Miguel y Victoria Kenny de Aranda, hijos y nietos la despiden con amor.

✝ PADILLA, Ioana, q.e.p.d. - Luis y Tatana Kenny (as.), hijos y nietos la despiden con gran tristeza y acompañan a su querida familia.

PADILLA, Ioana. - La despedimos con todo cariño. Gaby, Nacho y familia.

✝ PADILLA, Ioana, q.e.p.d. - Delia Cané de Biquard acompaña a la querida Vera en este triste momento.

Avisos fúnebres

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